Bufera Juventus, la Liga spagnola: “Punitela. Tradito il fair play finanziario”

La Liga spagnola attacca duramente la Juventus chiedendo una sanzione per aver tradito il fair play finanziario

La Liga spagnola chiede pesanti sanzioni per la Juventus. L’organizzazione calcistica iberica ha pubblicato un comunicato stampa in cui attacca duramente il club bianconero ed invita la UEFA a prendere quindi decisioni forti. Sotto la lente d’ingrandimento il falso in bilancio e l’alterazione del fair play finanziario. Una regola base del calcio europeo che, secondo gli spagnoli, è stato tradito dai vertici del club bianconero, Agnelli e Nedved in primis.

“La Liga – si legge nella nota – chiede l’immediata applicazione delle sanzioni sportive al club. La Liga aveva già presentato nell’aprile 2022 alla UEFA una denuncia ufficiale contro la Juventus in cui denunciava violazioni del regolamento del fair play finanziario su cui stava indagando la Guardia di Finanza italiana. La sostenibilità finanziaria è fondamentale per proteggere il business del calcio. Proteggiamo il nostro calcio”.

Lo scorso aprile la Liga spagnola aveva già sporto denuncia per violazione del fair play finanziario alla UEFA contro la Juventus, il Manchester City e il Paris Saint Germain. Ora le indagini della Procura e lo scossone, con le dimissioni dell’intero board, hanno scatenato un putiferio da ogni parte.