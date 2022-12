Mattioli: “Il Napoli calerà. Impossibile riprendere il ritmo”

Mario Mattioli storica voce della Rai ha parlato del Napoli e della corsa scudetto: “Impossibile riprendere la serie di vittorie“.

Il giornalista ai microfoni di Radio Radio ha detto: “Il Napoli ha scontri delicati contro Juventus, Inter e Roma, ma non credo che la squadra di Luciano Spalletti possa riprendere il discorso interrotto prima della pausa. Secondo il mio parere è praticamente impossibile che gli azzurri possono tornare ai livelli che aveva prima della pausa dei Mondiali. Se così non fosse allora fari mea culpa, ma non credo di sbagliarmi in questo caso. Certe volte è veramente complicato riprendere certi discorsi“.

Mattioli non è l’unico che pensa che il Napoli affonderà in questa seconda parte di stagione. Gli azzurri comunque stanno continuando la preparazione proprio per rispondere a queste critiche e insinuazioni. Il Napoli ha ricominciato bene dopo la pausa vincendo le due amichevoli disputate, mettendo in mostra un buon gioco anche senza i cinque giocatori impegnati al mondiale. L’obiettivo è quello di riprendere una condizione ottimale per esprimere il gioco fluente di inizio stagione.