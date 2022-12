Napoli: è il momento di Ndombele, dalla Turchia arriva una certezza

Luciano Spalletti lancia Tanguy Ndombele, il centrocampista francese ha recuperato la forma e ora vuole prendersi il Napoli.

Il tecnico azzurro ha puntato molto su di lui durante il ritiro in Turchia, utilizzato come una seconda preparazione fisica e non solo come un richiamo. Da qui si spiegano anche le gambe un po’ pesanti, anche hanno generato anche critiche ingenerose a Kvaratskhelia. Ma questa è un’altra storia.

Quella che vi stiamo raccontando è quella di Ndombele, acquisto arrivato un po’ nell’ombra che ha faticato ad inserirsi ma su cui la società azzurra e Cristiano Giuntoli hanno voluto fortemente scommettere durante l’estate.

Ndombele, la mossa di Spalletti per il Napoli

Il calciatore francese è arrivato per sostituire la parte di Fabian Ruiz, uomo dalla classe immensa e dal sinistro delicatissimo. Al suo posto Ndombele che ha una stazza nettamente diversa, un sinistro educato e la capacità di giocare in più ruoli.

“Il rinforzo è qui, nella sua muscolarità, nella sua versatilità, nella intraprendenza di Spalletti che ha scelto di provarlo ovunque, trequartista o interno o anche semplicemente mediano davanti alla difesa, che per lui ha moduli adatti per qualsiasi evenienza, che in Turchia, durante i dieci giorni di ritiro, ha avuto modo di cogliere l’evoluzione di un uomo rimasto a lungo nella penombra, per quell’umanissima necessità di conoscersi meglio: una sola partita giocata per intero (al Maradona, con i Rangers, in Champions), otto volte da titolare, il resto alzandosi dalla panchina, per rimettere a posto se stesso e cancellare i disagi d’un ritardo di preparazione che si è avvertito nelle gambe, probabilmente nella testa, dovendo confrontarsi con un football per lui inedito” scrive Corriere dello Sport.

Ora Spalletti ha in mente un Ndombele più presente nel Napoli. Il francese è l’uomo giusto per sorprendere gli avversari e per dare anche uno slancio diverso nella seconda parte di stagione. Il Napoli è tornato dalla Turchia con la certezza di avere un Ndombele in più, questo non è affatto poco.