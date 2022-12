Napoli-Villareal esplode la festa: obiettivo trentamila spettatori

Napoli-Villareal ci sono già undicimila biglietti venduti, si punta ad una presenza di trentamila tifosi allo stadio Maradona.

I tagliandi per Napoli-Villareal del 17 dicembre 2022 si possono ancora acquistare attraverso i normali circuiti e c’è la netta sensazione che sarà una vera festa. Un’amichevole per riabbracciare la squadra azzurra dopo circa un mese lontano dallo stadio Maradona, ma anche per dargli la carica giusta in vista della ripartenza. Il quattro gennaio si gioca contro l’Inter e la data non è così lontana. Il Napoli in Turchia ha testato muscoli, schemi e uomini.

Spalletti ha trovato un Raspadori in forma smagliante, ha scoperto che Ndombele può essere l’uomo in più, ma ha avuto anche risposte da tanti altri giocatori. Ma soprattutto il ritiro in Turchia è servito come una seconda preparazione, così da essere al top alla ripresa delle partite ufficiali, quelle valgono punti e passaggi di turno. Prima però ci sarà Napoli-Villareal, l’amichevole di prestigio in cui ci sarà anche l’emozione di riabbracciare Albiol e Reina, due ex giocatori azzurri mai dimenticati.

Il test con il Villareal sarà un ulteriore prova per la squadra di Spalletti, per testare la condizione fisica contro un avversario di assoluto livello com’è stato il Crystal Palace di Vieira. La prevendita va a gonfie vele e le curve vanno verso il soldout. Ma la amichevoli del Napoli continueranno, perché il 21 dicembre alle 20 si giocherà Napoli-Lilla, altra sfida internazionale per farsi gli auguri di buone feste e per testare per un ultima volta la squadra prima del 4 gennaio quando ci sarà Inter-Napoli.

Amichevoli Napoli: i prezzi per la sfida al Lilla

La prevendita comincerà oggi alle 12: