Napoli: Spalletti ritrova i Nazionali, in tre a Castel Volturno

Luciano Spalletti ritrova Anguissa, Lozano e Olivera i primi tre nazionali e fare rientro al Napoli per gli allenamenti.

Nessuno dei cinque giocatori del Napoli impegnati in Qatar ha potuto prendere parte al ritiro in Turchia, ma Spalletti per la seconda parte della preparazione invernale avrà i giocatori impegnati con le nazionali. Recuperare tutti sarà fondamentale per avere una rosa al completo in vista della sfida del 4 gennaio, a Milano si gioca Inter-Napoli.

Napoli ritornano Anguissa, Lozano e Olivera

“Domani alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno (dopo due giorni di riposo post-Turchia) dovrebbero esserci i primi tre reduci dal Mondiale: Anguissa, Olivera e Lozano. Mentre Zielinski e Kim Minjae, che in Qatar hanno disputato gli ottavi, dovrebbero rientrare fra il 19 e il 20 di dicembre. E cominceranno a lavorare a parte” scrive Gazzetta dello Sport. Spalletti non vede l’ora di poter avere di nuovo tutti a disposizione per preparare al meglio la sfida con l’Inter. Una gara fondamentale per mettere subito le cose in chiaro.

Sono tanti gli operatori del mondo del calcio convinti che il Napoli farà un tonfo già a gennaio. Ovviamente la squadra azzurra vuole dimostrare l’esatto contrario ed ha fatto vedere di non voler perdere nemmeno le amichevoli, questo è sicuramente un ottimo segnale.