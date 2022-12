Acerbi: “Napoli fortissimo, ma dopo la sosta le cose cambiano”

Francesco Acerbi difensore dell’Inter parla della sfida con il Napoli, si gioca il 4 gennaio allo stadio San Siro di Milano.

Inter-Napoli sarà la prima gara dopo la sosta per i Mondiali. Un match delicatissimo, con gli azzurri di Spalletti che arrivano a San Siro con otto punti di vantaggio sulla seconda che è il Milan. Mentre l’Inter deve recuperare 11 punti al Napoli. Insomma sarà una partita in cui i nerazzurri dovranno puntare necessariamente alla vittoria se vogliono provare in qualche modo a tornare nella corsa scudetto. Non sarà un match semplice, perché si dovranno testare gambe e testa dopo una lunga pausa, per questo tutti i club stanno facendo richiami di preparazione ed amichevoli, così da arrivare pronti alla ripresa del campionato.

Acerbi il commento su Inter-Napoli

La squadra di Spalletti si sta allenando in Turchia dove oggi è in programma Antalyaspor-Napoli, primo test match in programma per la formazione partenopea. L’Inter invece gioca sempre oggi ma con il Salisburgo.

Intervistato da Corrierere dello Sport, Acerbi parla di Inter-Napoli, il difensore convinto che i nerazzurri possano ancora “vincere il campionato” se battono il Napoli. Dunque la sfida con i partenopei è una gara della verità. Ecco la riposta di Acerbi: “E’ una partita da dentro o fuori. Ci giochiamo tutto a gennaio, perché, a differenza della prima parte di campionato, non ci sarà

più tempo per recuperare e non potremo più sbagliare. Il Napoli, finora, ha fatto cose impensabili. Dopo la sosta, però, le cose possono cambiare. E lo dico per esperienza personale, basti pensare alla Lazio pre e post Covid. Fino allo stop eravamo ingiocabili. Poi sappiamo come è andata a finire…”.