Napoli: subito Kvaratskhelia-Osimhen in attacco, chance per Hysaj

Il Napoli giocherà il 7 dicembre in amichevole contro l’Antalyaspor, Spalletti pronto a lanciare Kvaratskhelia e Osimhen in attacco.

I due giocatori non hanno preso parte al Mondiale e quindi sono immediatamente disponibili. Kvaratskhelia ha fatto vedere grandi cose in questa prima parte di ritiro, dimostrando di aver superato perfettamente il problema alla schiena. Osimhen è sempre carico e vuole dare il massimo anche durante le amichevoli.

Finalmente si torna a giocare e nonostante Napoli-Antalyaspor sia un’amichevole (si gioca alle 18.45 ora italiana ndr) c’è comunque grande curiosità di vedere gli azzurri in campo. Questo sarà il primo test match del Napoli di Spalletti che poi giocherà anche contro il Crystalpalace per la Winter Football Series by Regnum.

Spalletti deve fare a meno di Sirigu, Rrahmani e dei cinque giocatori impegnati al Mondiale. Per questo motivo sono stati aggregati cinque giovani della Primavera. Proprio uno di di questi Daniel Hysaj può giocare dal primo minuto come difensore centrale, questo se non sarà Di Lorenzo ad andare al centro con Zanoli esterno di fascia in difesa. Ma Spalletti in attacco lancerà sicuramente Kvaratskhelia e Osimhen in attacco che in questa prima parte di stagione hanno giocato solo 11 volte su 21 insieme, a causa di infortuni. Spazio anche a Ndombele al posto di Zielinski.

Probabile formazione Antalyaspor (4-2-3-1): Alperen Uysal; Bunyamin Balci, Luyindama, Omer Toprak, Guray; Fernando, Ufuk Akyol; Ghacha, Nakajima, Larsson; Luiz Adriano. Allenatore: Nuri Sahin.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (Zanoli), Ostigard, Hysaj (Di Lorenzo), Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.