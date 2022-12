Caso Juve, la satira di Peppe Iodice distrugge i bianconeri a colpi di risate – VIDEO

Peppe Iodice a Canale 21 interviene sul caso Juve, il comico napoletano a colpi di satira non risparmia nulla alla società bianconera.

Vengono fuori ogni giorno tante novità sul caso Juventus e dall’inchiesta della Procura di Torino. Intercettazioni su Agnelli, ma anche su altri componenti dell’ex dirigenza costretta alle dimissioni proprio a causa dell’indagine.

La Juventus potrebbe rischiare addirittura la Serie B per il falso in bilancio. Ovviamente spetterà a giudici decidere, ma la società bianconera deve combattere su tre fronti visto che c’è un’indagine aperta dalla giustizia sportiva, poi c’è quella della Figc ed infine anche quella della Uefa per il fair play finanziario.

Iodice il video sulla Juve

Insomma non manca davvero nulla e non si vivono giorni tranquilli. Della questione Juventus parlano proprio tutti. Non poteva mancare la satira di Peppe Iodice che sulla Juve a Canale 21 fa uno dei suoi discorsi pungenti ma anche molto divertenti. Un video da guardare fino alla fine, che ripercorre tutte le fasi della vicenda, comprese alcune testi dell’accusa, che ovviamente devono essere poi provate in tribunale. Di certo sorvolare su tutte le accuse scagliate contro la Juve sembra davvero complicato, ma dovranno essere i giudici a stabilirlo.