“Serie A condizionata dalla galassia Juve, controllavano il mercato di altre squadre”

La Serie A veniva condizionata dalla galassia di club amici della Juve, ne sono convinti i pm della procura di Torino.

Emergono novità sull’inchiesta che ha sconvolto il mondo Juve, costringendo alle dimissioni tutto il cda bianconero, a partire da Andrea Agnelli. Un sistema fitto che secondo l’accusa si avvaleva di bilanci falsi, ma anche di sotterfugi in collaborazione con altre società di Serie A. Le intercettazioni ad Agnelli mettono in difficoltà il club bianconero che secondo molti rischia la retrocessione in Serie B.

Caso Juventus: controllava il mercato di altre squadre di Serie A

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Una galassia di club amici con cui, secondo la Procura di Torino, la Juventus avrebbe condotto «operazioni di favore, con correspettivi apparentemente lontani dal fair value» e tali da «sfociare in rapporti di debito/credito tra le società opachi e non corrispondenti alla rappresentazione pubblica fornita, a testimonianza dell’inattendibilità delle comunicazioni sociali fornite a terzi. Non solo, ma così facendo gli inquirenti ritengono che i rapporti di stretta partnership abbiano posto in pericolo «la lealtà della competizione sportiva» Insomma, una Serie A (ma non solo…) condizionata dalla galassia Juve. Ma quali sono questi club vicini, anche per i rapporti umani tra i dirigenti (e in particolare con Fabio Paratici)? Nell’elenco degli atti figurano in particolare Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese, con capitoli dedicati”.