Calciomercato Napoli: Becao nel mirino di Giuntoli

Il Napoli valuta il colpo Rodrigo Becao difensore di di 26 anni di proprietà dell’Udinese che sta disputando un ottimo campionato.

Il giocatore ha una valutazione di circa 10 milioni di euro ed un contratto con il club friulano in scadenza nel 2024. Se la stagione dovesse andare avanti su questi binari è possibile che la valutazione del cartellino di Becao vada ad aumentare. Il Napoli lo segue oramai da qualche anno e Giuntoli potrebbe rompere gli indugi se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sull’interesse del Napoli per Becao: “Il resto verrà da sé, anche la perlustrazione in Italia, perché non tutto deve accadere all’estero: Rodrigo Becao (26) dell’Udinese ha un suo posto privilegiato nel data-base di Castel Volturno, e i rapporti tra De Laurentiis e Pozzo sono amichevoli da sempre, sin dal 2004, da quando cioè Adl spuntò praticamente dal nulla e scavalcò il suo presidente friulano, candidato a rilevare il Napoli dalla Fallimentare. Gli scambi sono stati frequenti, gli affari quasi ciclici, se ne potrebbe fare un elenco lungo così: tra un po’, ma senza che si sappia troppo in giro, magari si parlerà anche di Becao. Per l’anno prossimo, ovviamente. Squadra che vince non si sfiora neanche con le indiscrezioni“.