Napoli il bilancio in rosso non spaventano ADL: arrivano due ottime notizie

Il Napoli chiude per il terzo anno consecutivo il bilancio in rosso, ma i conti della società di Aurelio De Laurentiis sono perfettamente in ordine.

C’è chi naviga nel guado, provando a falsificare conti e fatture per andare avanti e chi non ha paura nemmeno del terzo bilancio chiuso in rosso. Si chiama forza delle idee e volontà di rispettare le regole, anche a costo di fare qualche sacrificio dal punto di vista della rosa. È il caso di Aurelio De Laurentiis che in estate ha dato via ad una vera rivoluzione tecnica, lasciando partire grandi giocatori come Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz ed Ospina, alleggerendo il monte ingaggi e incassando denaro, varando allo stesso tempo un nuovo progetto.

Napoli: bilancio in rosso, la Champions porta utili a De Laurentiis

È chiaro che ci si è presi la responsabilità del rischio, ma dopo due anni di Covid era necessario portare il Napoli sulla giusta rotta finanziaria. Ora il bilancio del Napoli è ancora in perdita, ma il “solco tracciato da Aurelio De Laurentiis regala solo sospironi di sollievo. I dati di bilancio della stagione in corso possono contare già due elementi positivi: gli introiti della Champions che da due anni non c’erano (al momento il Napoli è introno ai 62,5 milioni di euro) e la drastica sforbiciata del monte ingaggi, calato di circa 40 milioni di euro” scrive Il Mattino.

Sempre sul quotidiano partenopeo si continua a parlare del bilancio del Napoli di De Laurentiis: “Insomma, le mosse di De Laurentiis sono stati duplici: l’aumento dei ricavi e il taglio dei costi del calciatori (ora gli stipendi sono circa 75 milioni di euro). Fare le due cose contemporaneamente non è affatto facile. Peraltro senza avere impatti negativi sull’andamento in campionato. Ovvio solo delle proiezioni, ma non è escluso che il prossimo 30 giugno 2023 venga nuovamente registrato un utile“.