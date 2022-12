Thuram a costo zero: il Napoli pensa al colpo

Il Napoli pensa a Marcus Thuram attaccante che può giocare anche sulla fascia destra, il francese ha contratto in scadenza nel 2023.

Un’occasione ghiotta su cui Cristiano Giuntoli ed il settore scouting della società partenopea si sono fiondati. La valutazione è in corso, ma è chiaro che le possibilità ci sono. A 25 anni Marcus Thuram, figlio di Lilian, sembra nel pieno della sua maturazione fisica, atletica e mentale. Il giocatore di proprietà del Borussia M’gladbach è impegnato con la Nazionale francese ai Mondiali in Qatar, ma sa che al suo ritorno dovrà pensare pure al suo futuro. Il contratto con il club tedesco è in scadenza e non c’è volontà di rinnovare.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla possibilità di calciomercato: “Al Napoli piace Marcos Thuram che al Borussia Mönchengladbach ha segnato 41 gol in 119 partite e che a giugno prossimo si prende praticamente gratis, perché nessuno è perfetto e ormai così vanno le cose ovunque. Thuram è stato accostato ovunque, ovviamente, Inter compresa, ha un mercato tutto suo, per evidenti qualità, ha un curriculum vitae impressionante ed una versatilità che conquista a vista d’occhio ma è anche il più pagato del club tedesco. Sarebbe un dettaglio, se il Napoli non avesse stabilito il proprio tetto salariale intorno ai 3,5: ma per ora è un elemento che sta lì, in attesa di capire cosa eventualmente possa succedere. Ma Thuram è tentazione fortissima per chiunque e il Napoli se ne sta lì, a fare le proprie valutazioni, aspettando che il calciatore scelga il proprio destino“.

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato anche in questo momento. Giuntoli a gennaio valuta il colpo Ilic, ma in generale la società sta lavorando per anticipare operazioni di giugno. Si parla di un interesse concreto per Pafundi e Guler, due giovanissimi talenti di Udinese e Fernarbahce.