Tuttojuve accusa: “Hanno speso troppo per le intercettazioni”

Tuttojuve prova a difendere il club bianconero dal terremoto scatenato dalla procura di Torino puntando il dito sui costi delle intercettazioni.

Massimo Pavan su Tuttojuve tenta una drammatica difesa del club bianconero puntando il dito sui costi delle intercettazioni. Il terremoto che si è scatenato intorno alla Juventus, potrebbe investire altri club di serie A e personaggi di spicco del calcio italiano.

TuttoJuve, noto quotidiano di fede bianconera, si chiede quanto è costato intercettare la Juve e se i cittadini avrebbero mai dato il permesso.

“La domanda che ci facciamo e’: quanto e’ costato intercettare la Juve? Notiamo che nessuno evidenzia i costi di queste indagini che hanno previsto anche delle operazioni in ristoranti decine di analisi e proprio come nel 2006 delle operazioni a senso unico? Andando a vedere cosa succede a Torino a livello di criminalità e problemi veri, la domanda e’: non c’erano delle inchieste più pressanti. Ci sono ancora una volta intercettazioni su uomini che fanno il mercato e che quindi potevano svelare informazioni importanti su trattative andando a cambiare il corso di certi affari, come successo in passato nel 2006..“.

TuttoJuve aggiunge: “Crediamo che di fronte a certe spese forse i cittadini vorrebbero decidere se vale la pena spendere per intercettare o focalizzarsi su altri tipi di indagini. O quanto meno sapere nel dettaglio a cosa si rinuncia per spendere un budget per una certa cosa rispetto ad un’altra. Vedremo come si chiuderà l’inchiesta ma se la società bianconera ed i suoi indagati venissero assolti qualcuno dovrebbe renderne conto”.

Noi di napolipiu.com riteniamo che la giustizia debba fare sempre il suo corso, e se le intercettazioni sono necessarie ai fini di un’indagine ben vengano. Nessuno in Italia si deve mai sentire al disopra di tutto e tutti. Quanto sta venendo fuori è allarmante, da anni parliamo di arbitri e di serie A con il Verme come l’ha battezza il buon Ziliani. Siamo certi che la giustizia saprà far luce su colpevoli e innocenti come accadde nel 2006 durante calciopoli. Menomale che il vittimisti eravamo noi!