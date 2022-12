Caso Juventus: la foto di Feltri e quell’accordo con l’Atalanta

Caso Juventus, ha del clamoroso la foto pubblicata dal giornalista Stefano Feltri che descrive un impegno con l’Atalanta.

Il documento pubblicato da Feltri, direttore de editorialedomani.it, rappresenta una scrittura privata sottoscritta da Luca Percassi in qualità di amministratore delegato dell’Atalanta. Secondo quanto si evince dalla foto l’ad dell’Atalanta, dopo aver ceduto Kulusevski alla Juve, si sarebbe preso la responsabilità di firmare una scrittura privata in cui si impegna ad “acquistare a titolo definitivo un giocatore della Juventus – suggerito dalla stessa – per un valore di 3 milioni di euro“.

“Juventus, Atalanta, Sassuolo: la serie A distorta dalle plusvalenze è una farsa sportiva” scrive Stefano Feltri. Ovviamente stabilire se questo sia un illecito starà al tribunale stabilirlo, anche perché né L’Atalanta né Percassi hanno procedimenti in corso. Ma la foto pubblicata da Feltri può rappresentare un ulteriore dettaglio sui rapporti tra le varie società.

Proprio oggi il ministro dello Sport Abodi ha detto che la vicenda giudiziaria non riguarda solo la Juventus. Queste le parole di Abodi: “Per quanto riguarda il caso Juventus si tratta di un club che probabilmente non rimarrà il solo. Ci permetterà di fare pulizia“. Anche Gravina aveva parola di caso non isolato, eppure nessuno fa chiaramente i nomi delle altre società. Nonostante nell’inchiesta siamo già venuti fuori i rapporti tra la Juve ed altri club di Serie A.