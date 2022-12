Napoli in ritiro in Turchia: Kvaratskhelia è al top, magie in allenamento

Il Napoli in ritiro in Turchia si sta allenando agli ordini di Spalletti in vista di gennaio per continuare la striscia di buoni risultati.

Visita a sorpresa per Luciano Spalletti e i calciatori del Napoli in ritiro in Turchia. Patrick Vieira, campione del Mondo con la Francia nel 1998 ed allenatore del Crystal Palace, ha fatto visita alla squadra nel ritiro azzurro in Turchia.

I due tecnici, come testimoniato da un video pubblicato dalla società sui social, hanno scherzato e si sono abbracciati. Napoli e Crystal Palace si affronteranno lunedì prossimo in amichevole in Turchia.

Per il Napoli di Luciano Spalletti e gli occhi sono tutti puntati su Amir Rrahmani: il difensore azzurro questa mattina ha fatto terapie in piscina mentre nel pomeriggio ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Per Salvatore Sirigu lavoro personalizzato in palestra. Khvicha Kvaratskhelia torna a dare magie in allenamento: per il georgiano i problemi fisici sembrano ormai alle spalle, come dimostrano le foto condivise dal club azzurro dalla Turchia.