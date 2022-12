Osimhen e Kvaratskhelia: il Napoli ritrova la coppia gol, ora non vogliono più fermarsi

Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, la coppia gol del Napoli ritorna insieme in allenamento un Turchia dopo gli infortuni.

Il Napoli è stato costruito per farli giocare insieme, perché indubbiamente sono i migliori attaccanti a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Eppure durante la prima parte di stagione il georgiano ed il nigeriano hanno fatto coppia ‘solo’ 11 volte su 21. Mica tanto per due che praticamente vengono considerati imprescindibili. Come ricorda Corriere dello Sport il primo a fermarsi è stato Osimhen che ha saltato 6 partite per l’infortunio con il Liverpool: Spazia, Milan, Torino e Cremonese in Serie A e Glasgow e Ajax in Champions League i match saltati dall’attaccante ex Lille.

Poi si è fermato Kvaratskhelia sempre dopo il Liverpool, saltando in campionato: Atalanta, Empoli e Udinese.

Kvaratskhelia e Osimhen: gol e giocate

In due hanno messo a segno 18 gol, un bottino che ha contribuito a tenere in alto il Napoli in classifica di Serie A ed a raggiungere gli Ottavi di Champions League. Ma all’entusiasmante prima parte di stagione hanno contribuito anche tutti gli altri, perché i gol di Simeone e Raspadori non li dimentica nessuno. Come quelli di Zielinski ed Elmas, uniti alle giocate di Lobotka, Anguissa ed i cross di Mario Rui. Ma come sottolinea Spalletti in questo Napoli non ci sono titolari e quindi il merito è assolutamente di tutti.

Ma è chiaro che la coppia Osimhen Kvaratskhelia sia quella più attesa. Spalletti nella tournée in Turchia sperimenterà anche nuove soluzioni tattiche, ma è chiaro che si ripartirà da questo tandem che può mettere in difficoltà chiunque. Giocate ad altissima velocità, tecnica e gol, sono il contributo che i due giocatori possono dare al Napoli che guarda in avanti con fiducia, sapendo di avere una rosa forte e attrezzata per far male a chiunque.