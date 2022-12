Kessie al Napoli, a giugno si può fare: intermediari a lavoro

Franck Kessie al Napoli a giugno: ultime notizie di calciomercato riferite da Corriere dello Sport, ci sono intermediari a lavoro.

Il centrocampista ex Milan non sta trovando spazio a Barcellona ed il suo tempo con la maglia blaugrana sembra già terminato. Kessie cerca una una squadra addirittura già a gennaio, ma sembra complicato che l’affare si possa concretizzare. Intanto il Napoli lavora anche su profili giovani come Pafundi e Guler, due giovanissimi giocatori che rientrano perfettamente nella politica di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha chiuso il terzo bilancio in rosso, ma non è minimamente preoccupato, perché ha già avviato uno politica di spending review che gli permetterà di operare serenamente nel prossimo futuro.

Calciomercato: Kessie al Napoli

Corriere dello Sport sull’affare Kessie scrive che ci sono già gli intermediari a lavoro con un duplice obiettivo: “Uno per giugno, legato appunto a Inter e Napoli, e l’altro già per il mercato di gennaio. Per l’immediato si sono mossi alcuni club di Premier, ma non di primissimo piano. d ogni modo, lo scenario più probabile è che l’ivoriano chiuda l’annata in Catalogna, per poi fare le

valigie. Evidentemente, con destinazione preferita l’Italia. L’Inter ha già messo in chiaro con Atangana le sue condizioni: trasferimento esclusivamente in prestito e parte dell’ingaggio pagato dal Barca, oppure sconto concesso dallo stesso Kessie. Probabile che i piani del Napoli non siano molto differenti. Anche se l’eventuale cessione di Demme potrebbe cambiare qualcosa, ma i 6,5 milioni di euro che il club blaugrana garantisce all’ex-milanista sono fuori dai parametri partenopei“.

Dunque il problema di Kessie al Napoli è l’ingaggio del giocatore, che però dopo una stagione praticamente quasi nulla, dovrà trovare una società disposta a pagargli il lauto stipendio offerto dal Barcellona in questa stagione.