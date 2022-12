Albiol e Reina tornano a Napoli, amichevole col Villareal: ecco i prezzi e la data

Il Napoli giocherà col Villareal: biglietti in vendita, ufficializzata la data 17 dicembre 2022 ore 20.30. Protagonisti anche Albiol e Reina.

Due ex giocatori del Napoli saranno di nuovo protagonisti allo stadio Diego Armando Maradona. Questa volta indosseranno la maglia del Sottomarino giallo del Villareal e giocheranno in amichevole contro la formazione di Spalletti ora impegnati in Turchia. Sarà la terza amichevole che il Napoli giocherà durante il mese di dicembre in preparazione alla ripresa del campionato di Serie A, che ritornerà in scena il 4 gennaio.

Il Napoli riabbraccerà Albiol e Reina, due ex giocatori che non hanno mai dimenticato la maglia azzurra, ma che hanno lasciato un grandissimo ricordo alla società e soprattutto nel cuore dei tifosi partenopei.

Amichevole Napoli-Villareal: tutte le info su biglietti e orari

“Nel periodo di preparazione in vista della ripresa del campionato, e dopo le due amichevoli al Winter Football Series by Regnum con l’Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli sosterrà una terza gara amichevole contro il Villarreal Sabato 17 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Un evento di prestigio internazionale che vedrà il ritorno in città di Pepe Reina e Raul Albiol, due protagonisti della storia azzurra degli ultimi anni” scrive la SSCN sul suo sito ufficiale.

I tagliandi sono acquistabili sul circuito Ticketone a partire da oggi alle 16.00. Ecco i prezzi dei biglietti dell’amichevole Napoli-Villareal:

Curve 8 euro

Distinti 15 euro

Tribuna Nisida 25 euro

Tribuna Posillipo 35 euro

Tribuna Family 10 euro / 5 euro.

Luciano Spalletti con queste amichevoli vuole tenere tutti sulla corda. Recuperare la giusta concentrazione fisica e mentale dopo il periodo di pausa. Ma anche provare nuove soluzioni tattiche, come la difesa a tre. Quindi più che amichevoli, saranno dei veri e proprio test match. Il Napoli è chiamato a difendere il primo posto in Serie A, ma anche superare il turno degli Ottavi di Champions League.