Pjanic: “Allegri l’uomo giusto, la Juve può fare la rimonta sul Napoli”

Miralem Pjanic parla della Juve dei problemi giudiziari ma anche della corsa scudetto che vede il Napoli ora al primo posto in Serie A.

L’ex centrocampista bianconero silurato dal Barcellona, ora allo Sharjah è sicuro che ci sarà una ripresa da parte del club bianconero. Il giocatore alla Gazzetta dello Sport si dice estremamente fiducioso sul futuro sportivo dei bianconeri, nonostante l’inchiesta giudiziaria abbia travolto come una bufera la società. “Quando accadono queste cose così inaspettate, tutti restano sorpresi. Vedremo come reagirà la squadra. Le persone che sono rimaste dentro la Juve sapranno trovare le parole giuste per spiegare la situazione ai giocatori. E poi c’è Allegri: toccherà a lui compattare il gruppo per finire alla grande la stagione. Non sarà facile, però Allegri è un grandissimo allenatore, stimato da tutti i top club. Non esiste, la persona giusta per queste situazioni. Esistono quelli che ottengono risultati e Max è uno di questi. Ce la farà anche stavolta, come sempre“.

Juve rimonta sul Napoli: le parole di Pjanic

La Juventus nelle ultime sei giornate di campionato ne ha vinte sei di fila, recuperando zero punti sul Napoli che ha ancora dieci punti di vantaggio. Ecco la prospettiva di Pjanic che forse non ha visto la classifica di Serie A: “La Juve è vicina alle prime e a gennaio inizia un altro campionato, con maggiore pressione per tutti. Vedremo chi riuscirà a reggerla meglio… Io sulla Juventus ero ottimista già in tempi non sospetti, quando la situazione era più delicata. Conosco bene Allegri e la sua abilità nella gestione del gruppo: non avevo dubbi sul fatto che avrebbe rivoltato la situazione in positivo. Adesso c’è maggiore fiducia e la squadra ha un suo equilibrio. La lotta scudetto è ancora aperta“.

Dalla Juve di Allegri al Napoli di Spalletti, il pensiero di Pjanic: “Ho sempre ammirato Spalletti, mi è spiaciuto lavorare con lui soltanto per sei mesi. Mi sono divertito moltissimo con Luciano. È un allenatore che fa stare benissimo la squadra sul campo, corta e con un ottimo palleggio. È competente e ha uno staff di primo livello. Al Napoli ha fatto una prima parte di stagione straordinaria. Negli ultimi anni il club di De Laurentiis è stato spesso il principale rivale della Juve. Non mi sorprende il Napoli, il primo posto è meritato“.