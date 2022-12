“Maradona mi invitò al matrimonio ma Ferlaino e Moggi mi dissero di non andare”

Gigi Pavarese racconta un aneddoto del passato: Maradona lo invitò al matrimonio ma Ferlaino e Moggi gli dissero di non andare perché serviva al Napoli

L’ex dirigente del Napoli, Gigi Pavarese, racconta un retroscena su Diego Armando Maradona nel corso della trasmissione Tifosi Napoletani, programma in onda sulla emittente Tele A: “L’argentino mi invitò al suo matrimonio. Io ero molto contento, avrei voluto esserci anche perché avevamo un gran bel rapporto. Tuttavia mi arrivò una telefonata di Moggi e Ferlaino: mi dissero di non andare perché avevano bisogno che restassi a Napoli“.

“Andai da Diego Armando Maradona e gli dissi di non potere partecipare al suo matrimonio: lui la prese male, malissimo. Ci teneva tanto che ci fossi soprattutto per il grande rapporto che ci legava. Ma il Napoli aveva bisogno di qualcuno che rappresentasse la società e dovevo essere io. Diego Armando Maradona ebbe un regalo personale da me, ma purtroppo non potetti dire di no al club e non andai al suo matrimonio”, ha proseguito Luigi Pavarese nel corso del suo intervento in tv.