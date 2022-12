De Maggio: “Juventus, roba grossa nel faldone. Cose mai viste nella storia del calcio”

Valter De Maggio dichiara che c’è roba grossa nel faldone relativo alla Juventus, con cose mai viste nella storia del calcio

Valter De Maggio risponde con verve al commento di un tifoso che chiedeva di non parlare della bufera Juventus attraverso Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Il conduttore della trasmissione radiofonica spiega perché si parla non solo di Napoli ma di tutte le vicende che riguardano l’attualità, dal Mondiale alla bufera Juventus: “Un giornalista ha il dovere di dire la verità e mettere in evidenza le cose come stanno. Non si provi nemmeno per un po’ a voler coprire certe cose. Quindi diciamo tutto quello che leggiamo e vediamo, qui abbiamo il faldone relativo alla situazione di casa Juventus pubblicato da Repubblica. Abbiamo gli atti, non possiamo esimerci dal raccontare tutto quello a cui assistiamo”.

De Maggio dichiara che ci sono cose mai viste prima nella storia del calcio

De Maggio ha poi proseguito: “Alcuni esperti avvocati e magistrati, hanno letto gli atti sulla Juventus e ho saputo che c’è materiale incredibile, roba grossa, mai vista prima. Arriveranno delle sanzioni sicuramente, anche se stanno tentando in tutti i modi di coprire le spalle ai soggetti in questione”.

“Ripeto, abbiamo letto tutto il faldone e ci sono cose mai viste prima nella storia del calcio, cose davvero eclatanti e grosse in tal senso”. Ha concluso De Maggio.