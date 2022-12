Zazzaroni: “La Juventus non scomparirà. La giustizia sportiva si esprimerà in tempi brevi”

Ivan Zazzaroni è intervenuto sul caso Juventus:”Non so se ne uscirà rafforzata, ma ci sono tanti scenari aperti”.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Zazzaroni tra le altre cose ha commentato quanto sta accadendo intorno alla Juventus:

“Cherubini e Allegri hanno la responsabilità tecnica, ma con un’operatività estremamente limitata, lo era anche prima, in realtà. Non credo che la Juventus scomparirà, sono convinto del contrario, sicuramente dovranno recuperare dei soldi per fare mercato, sappiamo tutti a quanto ammonta il passivo. Non so se ne uscirà rafforzata, ma ci sono tanti scenari aperti, c’è anche chi dice che potrebbe essere messa in vendita, non ho conferme, ma ad oggi tutti gli scenari sono aperti, trarre conclusioni oggi è follia, neppure loro sanno che direzione prendere“.

Riforma della Serie A e vuoto di potere? “Mi auguro che arrivino i fondi e che ci sia un cambio radicale degli equilibri, ma qualcuno farà in modo che ciò non accada. Il discorso di De Laurentiis e Lotito su un piano ideale non è sbagliato in quanto ‘unici’ proprietari di club effettivi che vogliono contare. È un discorso molto aperto, credo che alla fine si arriverà ai fondi perché i debiti del calcio italiano sono evidenti, ma c’è un vuoto di potere, questo sì“.

Che tempi ci sono per la giustizia sportiva? “Dovrebbero essere brevi, vedremo la Procura Federale. Non ho capito le parole di Gravina, ci sono sicuramente altre problematiche di plusvalenze, ma non vuol dire nulla“. Ha concluso Zazzaroni.