Spalletti ha una sorpresa tattica: ecco il piano del tecnico

L’allenatore Pasquale Casale è convinto che Luciano Spalletti ha in mente una nuova tattica: l’utilizzo della difesa a tre.

Il Napoli fino ad ora ha giocatore sempre con il 4-3-3, ma in molti stanno prendendo in considerazione la difesa con tre uomini. Ne è convinto anche Pasquale Casale che a Radio Marte dice: “Sono convinto che Spalletti pensa a questa soluzione. L’hanno utilizzata anche Milan, Juve e Inter. Durante il ritiro in Turchia il Napoli può prendere in seria considerazione l’opportunità di passare a tre in difesa in alcune circostanze“.

Spalletti potrebbe così decidere di puntare su un 3-5-2, spostando magari Kvaratkshelia e o Raspadori al fianco di Osimhen o Simeone, con Mario Rui e Di Lorenzo che avanzano. Ma l’esterno italiano proprio con l’Italia ha giocato e segnato un gol, nella posizione di esterno destro ma con un centrocampo a quattro.

Dunque la difesa a tre è una soluzione tattica che Spalletti prendere in considerazione. Potrebbe essere anche una difesa a tre senza tre centrali puri, come fa ad esempio il Manchester City come Cucurella, esterno sinistro difesa schierato da centrale da Potter, nel ruolo di braccetto di sinistra. Questo ruolo al Napoli potrebbe farlo Di Lorenzo, che in passato ha già fatto vedere di poter giocare da centrale, avanzando anche in fase di attacco.