Kvaratkshelia in grande forma: le novità da Castel Volturno, oggi si parte per la Turchia

Kvicha Kvaratskhelia viene segnalato in ottima condizione fisica dopo il problema alla schiena, il georgiano si è allenato a Castel Volturno.

Luciano Spalletti ha guidato ieri il primo allenamento dopo qualche settimana di pausa dovuto alla sosta per i Mondiali. L’allenatore ha accolto in gruppo anche Kvaratskhelia segnalato in ottima forma fisica.

Come ha sottolineato anche il dottor Raffaele Canonico la squadra era arrivata spremuta a novembre e la pausa quindi può portare solo benefici alla truppa partenopea. Mancano i cinque giocatori impegnati in Nazionale, ma la maggior parte del gruppo è presente al centro sportivo e pronto a partire per Antalya.

Napoli in Turchia: il programma per Antalya

Gazzetta dello Sport su Kvaratskhelia segnala l’incontro con Insigne, ma sottolinea anche che “il georgiano è tornato in buona forma fisica. La lombalgia della quale aveva sofferto da inizio novembre, dopo la partita di Liverpool, è scomparsa e ieri si è allenato a pieno ritmo nella prima seduta alla ripresa dopo le vacanze“.

Intanto in mattinata il Napoli si allenerà ancora a Castel Volturno, solo nel pomeriggio la squadra si trasferirà in volo charter in Turchia ad Antalya. Da domani il gruppo comincerà ad allenarsi in località Belek, nel resort dove risiederà nei primi dieci giorni in cui effettuerà anche due amichevoli. Al gruppo sono aggregati anche quattro giovani della Primavera, per sopperire anche numericamente alle assenze dei giocatori impegnati in Nazionale.