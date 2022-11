Napoli in Turchia: ci sono anche Hysaj e quattro giovani della Primavera

Il Napoli parte per la tournée in Turchia il 1 dicembre, nel gruppo per Antalya ci saranno anche quattro giovani della Primavera.

Il Napoli comincia oggi la preparazione a Castel Volturno dopo la pausa concessa da Luciano Spalletti e la società a causa dello stop per i Mondiali. Ieri il saluto di Kvaratskhelia ai suoi familiari, per il ritorno in Italia. Si riprende ad allenarsi, anche perché gli azzurri giocheranno due amichevoli in Turchia.

Luciano Spalletti vuole sfruttare al meglio questo mese di preparazione in cui avrà a disposizione quasi tutti i giocatori, visto che solo in cinque sono impegnati ai Mondiali. Inoltre coloro che saranno eliminati torneranno prima in Italia. Nella Tournée in Turchia ci saranno anche cinque giovani della Primavera e sono i difensori Barba (2003) e Hysaj (2004), l’esterno destro Marchisano (2004), i centrocampisti Spavone (2004) e Russo (2005).