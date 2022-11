Kvaratskhelia saluta la famiglia: parte in ritiro col Napoli – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia parte in ritiro con il Napoli, il giocatore ha lasciato la Georgia ed ha salutato la famiglia prima di partire.

Il giocatore georgiano ha vissuto un breve periodo di vacanza in Georgia sfruttando la pausa del campionato. Kvaratskhelia ha visitato anche la sua città Natale, continuando però a svolgere fisioterapie ed allenamenti per recuperare dal problema alla schiena. La lombalgia ha tenuto il giocatore georgiano fuori dalle convocazioni nelle ultime tre gare del Napoli, ma secondo le ultime notizie il problema è stato totalmente superato.

Kvaratskhelia dopo aver salutato la famiglia farà ritorno a Napoli. Tutti i giocatori, tranne quelli impegnati ai Mondiali (Anguissa, Kim, Olivera, Lozano e Zielinski) riprenderanno ad allenarsi il 30 novembre, poi il giorno successivo ci sarà la partenza per la Turchia. Il Napoli durante la tournée giocherà anche alcune amichevoli, due sono state già ufficializzate nella giornata di oggi. In ritiro con il Napoli ci sarà anche Kvaratkshelia che dovrà ora ritrovare una buona condizione fisica.

Spalletti avrà un mese di tempo per effettuare una seconda preparazione e riportare tutti su ottimi standard fisici, per affrontare poi una seconda parte di stagione molto stressante anche dal punto di vista mentale. Il Napoli con Kvaratkshelia ritrova la sua stella e questa è sicuramente un’ottima notizia.