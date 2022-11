Kvaratskhelia in Georgia: foto e autografi con i bambini di Tbilisi -VIDEO

Kvaratskhelia sta trascorrendo un periodo di vacanza nella sua Georgia: le bellissime immagini della visita alla città natale.

Khivcha Kvaratskhelia esterno del Napoli, è tornato in patria per trascorrere i giorni di vacanza concessi da Luciano Spalletti, prima della ripresa degli allenamenti del Napoli fissata per il 28 novembre, prima della partenza per il mini-ritiro in Turchia che avverrà nei giorni successivi.

Così, dopo aver assistito dal vivo, insieme alla fidanzata Nitsa, alla Tbilisi Arena al match di pallacanestro, lo sport preferito da Khivcha, tra Georgia e Italia, che ha permesso alla squadra di Pozzecco di staccare il biglietto per i Mondiali 2023, c’è stato spazio anche per un Kvara più intimo con la visita al proprio villaggio natale a Tbilisi. Le scene, documentate via twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze sono particolarmente toccanti e vedono Kvaratskhelia prendere in braccio alcuni dei tanti bambini accorsi con entusiasmo per scattare una foto con il proprio idolo e per tornare a casa con l’immancabile e preziosissimo autografo.