Insigne-Kvaratskhelia: il passaggio di consegne, il retroscena a Castel Volturno

Lorenzo Insigne e Kvicha Kvaratskhelia si sono incontrati a Castel Volturno, stretta di mano e cordialità tra i due giocatori.

La visita di Lorenzo Insigne a Castel Volturno ha strappato sorrisi e dolci ricordi, ma c’è anche chi ha notata l’assenza di qualsiasi gesto o foto con Kvicha Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano è colui che ha sostituito proprio l’ex capitano, non solo nel ruolo ma anche come leader tecnico della squadra. Ad inizio stagione con Kvaratskhelia a illuminare la scena a suon di assist e gol si sono sprecati i paragoni tra i due.

Ecco perché nella giornata di ieri c’è stato un giornalista georgiano che ha messo in evidenza: “Sembra che Insigne eviti Kvara“. Le foto pubblicate dal profilo ufficiale della SSCN non hanno mostrato l’incontro tra i due, ma è chiaro che non tutte le foto sono state pubblicate.

Insigne-Kvaratskhelia, incontro a Castel Volturno

La presenza di Insigne nel centro sportivo in provincia di Caserta ha portato grande allegria nel gruppo. Praticamente è come se non fosse mai andato via. L’abbraccio con Osimhen, con il nigeriano che sui social ha scritto: “Il re ci ha fatto visita a sorpresa, è bello vederti“, fa capire il clima di festa per il ritorno dell’ex compagno di squadra e tifoso della squadra azzurra. Ma Insigne ha parlato e abbracciato anche Spalletti che ha sempre putato su di lui fino a quando lo ha avuto a disposizione.

Ma c’è stato anche l’incontro tra Insigne e Kvaratskhelia, ecco cosa scrive Gazzetta nell’edizione odierna: “C’è stata anche la stretta di mano cordiale con Khvicha Kvaratskelia: passato e presente del Napoli. E in questa sorta di passaggio di consegne c’è da segnalare anche che il georgiano è tornato in buona forma fisica. La lombalgia della quale aveva sofferto da inizio novembre, dopo la partita di Liverpool, è scomparsa e ieri si èallenato a pieno ritmo nella prima seduta alla ripresa dopo le vacanze“.