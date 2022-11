Il giornalista georgiano: “Insigne evita Kvaratskhelia” scoppia la bufera

Lorenzo Insigne oggi ha fatto visita al Napoli a Castel Volturno, il giornalista Dgebuadze: “Evita Kvaratskhelia“.

È bastata questa affermazione sui social da parte di Kakha Dgebuadze per per far scattare la polemica. Il giornalista aveva sottolineato: “…Forse mi sbaglio magari è solo una mia opinione, ma sembra che Insigne abbia la volontà di evitare Kvaratskhelia. Ma è solo una mia impressione“.

Insigne oggi è stato a Castel Volturno ed ha scattato qualche foto con i suoi ex compagni di squadra, un paio sono state anche pubblicate sui profili social della SSCN e non si sa se siano tutte quelle scattate da Insigne. In ogni caso in quelle pubblicate non c’è Kvaratskhelia.

Da notare un altro particolare, Insigne ha scattato foto con calciatori con cui ha giocato come Osimhen, Mario Rui, Juan Jesus e Zanoli. Eppure è stato sottolineato che Insigne sembra voler evitare Kvaratskhelia. Almeno questa è stata l’impressione del giornalista georgiano che ha subito poi una serie di risposte piccate da parte di alcuni tifosi del Napoli, che hanno sottolineato come l’ex capitano sia comunque uno dei beniamini dei tifosi.

Il paragone tra Kvaratskhelia ed Insigne ha sicuramente alimentato la polemica, ma siamo assolutamente certi che né da un lato, né dall’altro ci sia alcuna volontà di creare disagio, polemica o astio.