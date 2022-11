Fedele: “Maradona-Messi? Adani ha fatto un errore gravissimo”

Fedele ha poi proseguito: “Mbappè ha impressionato più di tutti, è il fuoriclasse del presente e del futuro, ma Messi vede cose che altri non vedono, il vero fuoriclasse in assoluto: per questo lo paragonano a Maradona, come io ricordo di Sivori vedendo certi giocatori Neymar? E’ un fuoriclasse che gioca per sé, non per la squadra”.

Fedele esprime la sua opinione sul paragone tra Maradona e Messi

“Il più grande giocatore del mondo? Messi è il più giocatore del mondo attuale. Se parli di Maradona, invece, è diverso: lì parli di Dio. Se Lele (Adani) ha fatto capire che è Messi è il più forte di sempre, ha fatto un errore gravissimo. Messi più forte di Mbappè? Per quello che ha fatto, sì.

“Adani è stato eccessivo, comunque, perché delle volte vuole accentuare troppo la sua conoscenza. E poi urla”.