Adani impazzisce per Messi, la reazione dei social distrugge l’ex giocatore

Lele Adani ha esultato urlando in diretta Rai al gol di Messi con l’Argentina contro il Messico, i social contro l’ex giocatore.

Durante Argentina-Messico, c’è stata l’esultanza di Lele Adani al gol di Leo Messi. L’ex giocatore ha gridato: “Leo Messi! Il sinistro migliore del mondo! Da Di Maria a Messi, sempre Rosario! La città del calcio, uno per l’altro, si sblocca la partita”.

La voce del commentatore tecnico, che di norma, dovrebbe solo accompagnare il telecronista, ha sovrastato quella di Bizzotto che mentre stava intervenendo è stato di nuovo fermato da Adani che ha gridato: “Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo! Rispetto per il numero uno”.

Argentina-Messico: Adani contestato

Ma il modo di fare di Lele Adani, pieno di passione, non è piaciuto a molti. I social si sono scatenati contro l’entusiasmo eccessivo del commentatore Rai. C’è infatti chi ha scritto: “Adani dovresti darti una calmata“. Chi invece ha aggiunto: “Pago il canone Rai per sentire un fazioso che commenta in quel modo una partita dell’Argentina, assolutamente assurdo“.

Ma le critiche contro Adani dopo Argentina-Messico sono state tante: “Non capisco a cosa serva gridare in quel modo“. Un altro utente del web ha sparato a zero: “Dopo quello che ha fatto non gli farei più commentare nessuna partita, la Rai deve prendere dei provvedimenti, siamo noi contribuenti che paghiamo per vedere queste cose“.

La reazione di Adani non è piaciuta a molti, anche perché il giocatore non ha fatto mai mistero di stimare molto il calcio sudamericano, in particolare quello argentino e tra i suoi pupilli c’è sicuramente Leo Messi. Ma l’ex giocatore ha comunque modi sempre molto esuberanti e li ha dimostrati anche con altri giocatori, come ad esempio quando ha esaltato a più riprese Kvaratskhelia del Napoli.