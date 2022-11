Del Genio: “Ritorno di Insigne al Napoli? Ecco la mia opinione”

Sull’eventuale ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli il giornalista Paolo Del Genio esprime la sua opinione

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, ha espresso la sua opinione su una domanda giunta in redazione a Radio Goal e che sta animando le ultime ore a Napoli. “Saresti d’accordo con il ritorno di Insigne al Napoli?“: un quesito a cui l’esperto di vicende partenopee ha risposto nel corso della trasmissione Radio Goal. Queste le sue parole: “Lorenzo ha dato tanto al Napoli e il Napoli ha dato tanto a Lorenzo, tuttavia credo che i tempi per una separazione fossero maturi. E l’occasione ghiotta è stata colta al volo. C’erano tutti i presupposti per l’addio”.

Paolo Del Genio non è d’accordo con l’eventuale ritorno di Insigne al Napoli

Del Genio ha poi proseguito: “Secondo me il calcio deve andare in questa direzione. Per noi che siamo appassionati tendiamo a stare della parte poetica di questo sport, speriamo che un calciatore stia sempre in una sola squadra per una carriera intera, ma il calcio è cambiato e dobbiamo accettarlo. Insigne al Napoli un’altra volta? No, non sono d’accordo. Gli equilibri sono dedicati e in questa squadra non va toccato nulla. E lo dico con tutto l’affetto per Insigne“.