Il Napoli a Castel Volturno, c’è anche Lorenzo Insigne – FOTO

Lorenzo Insigne è andato a Castel Volturno a salutare i suoi ex compagni al Napoli, sorrisi e abbracci anche con Luciano Spalletti.

Il Napoli è tornato a lavoro al centro sportivo di Castel Volturno, poi domani ci sarà la partenza per la Turchia. C’è stato anche un ospite speciale oggi al centro in provincia di Caserta, ovvero l’ex capitano Lorenzo Insigne. L’attaccante ora al Toronto in Mls ha un rapporto speciale con il club azzurro, non solo perché nato a Napoli, ma anche perché ha giocato 10 stagioni con 434 presenze e 122 gol. Insomma numeri che raccontano di cosa ha rappresentato Insigne per la maglia azzurra.

Insigne a Castel Volturno non sarà mai un estraneo, perché l’ex capitano tifa Napoli e supporta anche da lontano il club che porta nel cuore. Il fatto che abbia deciso di andare a trovare i suoi compagni è sicuramente un bellissimo gesto da parte del calciatore che ora gioca negli USA.

Un rapporto speciale che accomuna Insigne con altri ex calciatori del Napoli. Koulibaly ieri ha dedicato il gol a Ischia, ma aveva già detto di essere pronto a venire a Napoli in caso di scudetto degli azzurri. Anche Faouzi Ghoulam è molto legato alla città, così come Dries Mertens che ha ancora casa a Napoli e torna ogni volta in cui ne ha la possibilità.