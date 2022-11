Koulibaly: “Dedico il gol agli abitanti di Ischia. Spero di dare un po’ di forza”

Kalidou Koulibaly dedica agli abitanti di Ischia il gol segnato con il Senegal contro l’Ecuador. Rete decisiva per il passaggio del turno ai Mondiali.

Koulibaly non dimentica Napoli e la Campania. Il difensore ora al Chelsea ha vissuto otto anni nella regione del Sud Italia ed è rimasto molto affezionato a quel territorio. Ischia è sempre stata metà delle vacanze di Koulibaly, tanto che la scorsa estate aveva voluto regalare 200 magliette del Napoli con il suo numero 26 ai giovani tifosi di Lacco Ameno, uno dei comuni di Ischia.

Oggi Koulibaly dopo il gol all’Ecuador ha pensato ad Ischia e gli ha rivolto questo pensiero: “Dedico il gol a Ischia e a tutti gli ischitani in questo momento difficile. A causa delle frane ci sono stati molti morti – ha detto nella conferenza stampa post partita -. Spero che possa dargli un po’ di forza e un sorriso in questo momento così difficile“. Un gesto importante, come quello che aveva fatto anche Ghoulam subito dopo la frana di Ischia.