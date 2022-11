Carnevale: “Italia 90? Feci una cavolata e la pagai cara. Venivo dal grande Napoli…

Andrea Carnevale ricorda che ad Italia 90 fece una cavolata e la pagò cara. Il calciatore proveniva dal Napoli di Maradona

Andrea Carnevale si sofferma sulla sua esperienza con la maglia azzurra ad Italia 90. L’ex attaccante del Napoli, che vinse due scudetti, una coppa Italia, una coppa Uefa, ritorna sul Mondiale di trentadue anni fa in un’intervista al Corriere dello Sport: “A Italia ‘90 sono partito titolare, venivo dal grande Napoli e per giocare all’Olimpico mi ero preparato benissimo. Me lo ricordo il mio Mondiale, poche partite. Rivedendo una partita l’altro giorno mi è rivenuto negli occhi l’errore commesso contro l’Austria. Arrivato a tu per tu con il portiere gli tirai addosso, anziché fare lo scavetto. Feci una cavolata, ma c’era grande pressione, non ero sereno. L’Italia meritava di vincere”.

Poi ha proseguito: “Quella sera fui precipitoso, purtroppo lì è finito il mio Mondiale, è entrato Schillaci ed è stata la sua fortuna. Con il ct Vicini ho avuto un momento di nervosismo, l’ho pagato duramente anche se poi mi sono scusato, ma da allora mi ha mandato in tribuna. Non ero più a disposizione. Non mi diede un’altra chance. All’inizio ero titolare con Vialli, ma intorno alla Nazionale c’erano tanti dirigenti della Juve e il blocco bianconero ha avuto la meglio. Poi Baggio e Schillaci hanno fatto bene, hanno avuto l’occasione e hanno meritato la maglia”.