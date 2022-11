Gazzetta – Insigne possibile pentimento, il Napoli non lo rimpiange

Domenico Criscito torna in Italia contratto rescisso con il Toronto, Gazzetta parla di possibile pentimento anche per Lorenzo Insigne.

La stagione di Criscito, Insigne e Bernardeschi al Toronto in Mls non è stata entusiasmante. I due attaccanti hanno segnato e si sono messi in evidenza, ma la squadra non ha centrato nemmeno i playoff. Gli italiani sono arrivati a stagione in corso, ma nonostante i loro innesti la squadra ha continuato a balbettare.

Toronto: Insigne e Criscito, voglia di Italia

Secondo Gazzetta dello Sport ci sono già i primi ripensamenti sulla scelta di andare a giocare a Toronto. Una scelta che sembra abbia già fatto anche Lionel Messi pronto a giocare in Mls. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Ci sono i pentiti del mercato estivo che sono tornati a casa. Criscito ha risolto il contratto in Canada e non ha deciso di smettere a 36 anni perché vorrebbe dare una mano proprio al suo vecchio Genoa che sta sbuffando per riconquistate il paradiso perduto.

Intanto, ha lasciato il testimone a Bernardeschi e Insigne che resisteranno a Montreal, l’ex Juve dice di essere sicuro fino alla scadenza del lungo contratto. Insigne viaggerebbe sulla stessa lunghezza d’onda, ma non siamo convinti che la presunta felicità vada oltre il bel malloppo da dieci milioni a stagione. Non sappiamo quanto Insigne sia pentito, qualche sospetto lo abbiamo ma non andiamo oltre. Di sicuro non è pentito il Napoli che nel suo ruolo ha trovato un crac (Kvaratskhelia) e che da quella svolta ha costruito un bellissimo nuovo ciclo“.