Napoli in Turchia, location esclusiva e resort sul mare

Il Napoli andrà in tournée in Turchia, resort sul mare e hotel di grande prestigio per il ritiro degli azzurri ad Antalya.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il Napoli si allenerà ad Antalya, in un resort sul mare dotato di tre campi, clubhouse e spogliatoi, e il 12 dicembre rientrerà in città”.

Nel corso del soggiorno turco saranno giocate due amichevoli, una con l’Antalyaspor e l’altra con gli inglesi del Crystal Palace, mentre il 17 dicembre al “Maradona” dovrebbe arrivare il Villarreal di Albiol. La società dovrebbe organizzare anche un’altra amichevole, però in trasferta, prima della pausa natalizia“.