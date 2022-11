The Times: Messi va in MLS, accordo vicinissimo

Lionel Messi pronto a giocare in MLS nell’Inter Miami secondo il The Times l’accordo è praticamente ad un passo.

Messi è impegnato a giocare il Mondiale con l’Argentina e durante la sfida con il Messico ha segnato anche una bellissima rete. Ma al termine della competizione in Qatar la Pulce sta pensando anche al suo futuro.

Il trasferimento di Messi all’Inter Miami dovrebbe avvenire nella prossima stagione 2023/24, quindi al termine di quella in corso in cui indossa la maglia del Psg. Sarebbe un trasferimento dorato per l’attaccante argentino che ha 35 anni.

Messi all’Inter Miami in Mls

La notizia è stata lanciata da The Atletic nei giorni scorsi, ma viene ripresa anche dal prestigioso The Times. “Ho sempre sperato di vivere negli Stati Uniti, godermi l’esperienza per quello che è il campionato e la vita lì. Vorrei farlo, poi se succede o meno non lo so“, diceva Messi già nel 2020 a “La Sexta”.

Messi in Mls all’Inter Miami andrebbe non solo per la voglia di vivere negli USA ma anche per un ricchissimo contratto da parte dell’ex franchigia di Gonzalo Higuan eliminata al primo turno dei playoff in questa stagione. Non ci sono i dettagli del contratto di Messi, ma The Times fa sapere che sarebbe il giocatore più pagato della storia del campionato USA. Ma intorno a Messi c’è anche un grandissimo progetto di marketing. Inoltre Messi potrebbe decidere anche di portare altri giocatori a sua scelta, si fanno i nomi di Suarez, Fabregas, Jordi Alba e Sergi Busquets.

Ovviamente la Mls portando l’argentino negli Stati Uniti avrebbe una ricaduta di immagine clamorosa, visto che il giocatore del PSG è uno dei più amati al mondo. Secondo The Times l’accordo è vicinissimo alla conclusione, c’è grande positività con Messi che dalla prossima stagione andrebbe a sfidare Insigne attualmente al Toronto.