Gazzetta – Napoli arriva una buona notizia per Kvaratkshelia

Il Napoli è pronto a tornare ad allenarsi al Centro Sportivo di Castel Volturno, rientra pure Kvaratskhelia pronto per Inter e Juve.

Secondo Gazzetta dello Sport il recupero del giocatore georgiano è praticamente completato. Spalletti ed i suoi ragazzi sono pronti per la tournée in Turchia e secondo il quotidiano sportivo ci saranno abili ed arruolabili anche Rrahmani e Kvaratkshelia, ovvero i due giocatori infortunati del club azzurro.

I due calciatori ritorneranno a disposizione del tecnico che avrà a disposizione una sorta di seconda preparazione invernale, in vista della ripresa del campionato di Serie A che vede il Napoli primo in classifica ed impegnato anche agli Ottavi di Champions League.

Napoli: Kvaratskhelia gioca con Inter e Juve

La sfida con l’Inter è fissata per il 4 gennaio, ovvero la prima partita dopo la sosta. Gli azzurri andranno a Milano per blindare ancora una volta il primo posto. Poi il 13 gennaio 2023 ci sarà la sfida con la Juventus, dopo la sfida con la Sampdoria. Un tour de force in cui ci si sarà bisogno di tutti gli effettivi.

Secondo Gazzetta Kvaratskhelia e Rrahmani potranno giocare sia con l’Inter che con la Juve, visto che i problemi fisici sono oramai superati. Insomma i due giocatori saranno a completa disposizione del tecnico azzurro che durante la sosta vuole provare anche nuove soluzioni tattiche. Spalletti vuole provare l’intesa tra Raspadori e Osimhen, così da aggiungere novità per sorprendere gli avversari. Il tutto sarà fatto lontano da occhi indiscreti, così ad non offrire nessun vantaggio alle avversarie. L’allenatore del Napoli ha benedetto questa sosta per i Mondiali, utile per dare respiro alla squadra. Gli azzurri che non sono impegnati ai Mondiali hanno avuto la possibilità di ricaricare energia fisica e mentale, ma anche chi gioca la competizione in Qatar avrà un po’ di tempo per riposare.