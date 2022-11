Napoli a Castel Volturno: Osimhen e Raspadori insieme, il piano di Spalletti

Luciano Spalletti vuole provare Osimhen e Raspadori insieme non solo nel modulo 4-2-3-1 ma anche con il 4-3-3.

La lunga sosta per le Nazionali dà il tempo a Luciano Spalletti di fare degli esperimenti, di provare nuove soluzioni che in passato non ha potuto provare. Raspadori è arrivato solo sul finire del calciomercato, quindi ha saltato il ritiro con gli azzurri e certe dinamiche non sono state provate.

Invece ora Spalletti, che ha ‘solo’ cinque giocatori impegnati al Mondiale, potrà fare una sorta di seconda preparazione soffermandosi su schemi non provati e che possono dare nuove soluzioni di gioco agli azzurri. Ecco perché il ritiro in Turchia e le amichevoli possono diventare ancora più importanti.

Spalletti: Raspadori e Osimhen il nuovo piano di gioco

Gazzetta dello Sport scrive: “In altre occasioni Osimhen e Raspadori si sono solo sfiorati, senza mai fare particolari scintille insieme. Nel 4-3-3 c’è stata una partita in cui i due sono partiti

insieme con Raspadori a sinistra del nigeriano. Ma anche con l’Empoli le cose non sono andate benissimo e per sbloccare quella gara servì l’inserimento di Lozano. Spalletti continua a crederci e troverà nuove soluzioni, in avvio o in corsa, per metterli accanto e aumentare il potenziale d’attacco”.

L’obiettivo di Spalletti è quello di far trovare l’amalgama perfetto a Raspadori e Osimhen anche nel modulo 4-3-3. In questo modo si potrebbe dare fiato a Kvaratskhelia sulla fascia sinistra, dato che alla ripresa del calcio per i club ci sarà un vero e proprio tour de force, tra Serie A e Ottavi di Champions League. Situazioni che il tecnico del Napoli studierà durante questa pausa per le Nazionali, che permetterà di approfondire alcuni schemi e migliorare l’intesa tra i giocatori.