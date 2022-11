GAZZETTA – Napoli torna a lavoro, ritiro in Turchia ancora tutto sospeso: il motivo

Il Napoli torna ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno, ma sul ritiro in Turchia non c’è ancora l’ufficialità della SSCN.

Si attende ancora qualche dettaglio per quanto riguarda il ritiro del Napoli ad Antalya, anche se Gazzetta dello Sport scrive di una partenza più che probabile, anche se ancora non ufficiale. Gli ultimi attentati ad Istanbul hanno aumentato l’attenzione intorno al paese orientale, anche per questo si segnalano ritardi. Quel che è certo è che gli azzurri sono pronti a ripartire con gli allenamenti dopo un periodo di sosta per rilassare mente, spirito e corpo.

La ripresa del campionato di Serie A è ancora molto lontana: il Napoli scende in campo il 4 gennaio 2023 a Milano contro l’Inter. Ma già dalla prossima settimana si comincerà a lavorare per riprendere tono muscolare e provare qualche nuovo schema, come la coesistenza tra Raspadori e Osimhen.

Per l’ufficialità della tournée in Turchia del Napoli bisognerà ancora attendere. Gazzetta dello Sport scrive che il giorno 30 novembre 2022 Spalletti tornerà a lavoro con i suoi ragazzi a Castel Volturno, poi “probabilmente, il primo dicembre partenza per la Turchia, ma ancora non ci sono i contratti firmati“. Per questo motivo non è stato ancora diramato il dettaglio delle amichevoli e del programma generale.