Napoli, Spalletti prepara il ritiro in Turchia e rassicura tutti: “Abbiamo uno specialista”

Luciano Spalletti prepara il ritiro in Turchia, il tecnico rassicura tutti sulla preparazione post sosta.

Spalletti, prima di tornare a Milano e a Certaldo, è rimasto qualche giorno in città per gustarsi atmosfere altrimenti sconosciute ed ha offerto il proprio contributo alla presentazione della «Maratona della sostenibilità»:

Gli azzurri sono in vacanza, c’è chi se n’è andato a Dubai a riposare (Rrahmani) e chi, dovendo spegnere trentuno candeline (Demme) ha preferito prendere fiato; c’è chi ha dovuto fare gli straordinari prima di rifugiarsi in casa (tutti quelli convocati dalle rispettive Nazionali) e chi ha vissuto un’emozione (Lobotka per l’addio di Hamsik alla Slovacchia), c’è chi ha dovuto ricominciare immediatamente a lavorare (per curare la lombalgia)

Tra poco si riparte per andare in ritiro Turchia. Il programma è in via di definizione ma i contratti non sono stati ancora firmati, però il Napoli ad Antalya dovrebbe andarci, eccome, partendo il primo o il 2 dicembre e ci potrebbe restare per due settimane, forse un po’ meno.

In Turchia è in fase di allestimento un mini-torneo al quale dovrebbero partecipare il Fatih Karagümrük, che ha Pirlo in panchina, probabilmente il Crystal Palace o il Fulham. In quei quindici giorni in cui dare tono ai muscoli, rientrerebbero due amichevoli e un’altra (almeno) verrebbe messa in calendario in Italia, al rientro, per cominciare ad avvicinarsi all’Inter (appuntamento il 4 gennaio a San Siro) dopo aver ripetuto le lezioni tattiche.

Il tecnico del Napoli ha rassicurato tutti, spiegando che in Turchia ci sarà un richiamo della preparazione già concordato con lo specialista Sinatti. Il preparatore Atletico del Napoli è uno dei migliori in assoluto nella sua professione.

Coloro che si augurano un calo del Napoli dopo la sosta resteranno molto delusi.