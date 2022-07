Pirlo beffato: paga 500mila euro ad un russo, ma villa sotto sequestro

Andrea Pirlo aveva sborsato 500mila euro per due ville ma gli immobili sono stati messi sotto sequestro.

Andrea Pirlo, neo allenatore del Fatih Karagümrük, squadra turca, ha visto sfumare un affare immobiliare. Si tratta di due ville a Roma Imperiale per le quali l’ex tecnico della Juventus aveva già versato, a titolo di caparra, mezzo milione di euro.

Come riporta La Nazione, il Tribunale civile di Lucca ha infatti disposto il sequestro conservativo a causa dei problemi legali del proprietario, un oligarca russo, molto vicino a Putin, che le aveva acquistate nel 2020 per 7,2 milioni di euro, senza però riconoscere i servizi di consulenza, stimati in circa 200-250 mila euro, all’agenzia immobiliare. Pertanto quest’ultima, tutelata dall’avvocato Tommaso Bertuccelli, ha fatto causa all’imprenditore dando inizio a una causa civile che è attualmente in corso.

Come detto, il campione del mondo del 2006 il 30 maggio ha versato a titolo di caparra 500mila euro, impegnandosi a saldare il conto (2,6 milioni) entro il 31 agosto per completare l’acquisto, assicurandosi nel contempo l’opzione di acquisto della seconda villa

La trattativa è arrivata alle orecchie degli agenti immobiliari in causa con il proprietario, i quali per correre ai ripari, hanno dato mandato all’avvocato Bertuccelli di chiedere il sequestro conservativo dei due immobili.

Proprio ieri il giudice Michele Fornaciari del Tribunale civile di Lucca ha disposto il sequestro conservativo delle due ville, bloccando di fatto la vendita.