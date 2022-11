Novellino: “Chi ha detto che il Napoli si farà rimontare? Kvara e Kim fortissimi”

Walter Novellino non è d’accordo con chi dice che il Napoli si farà rimontare ed ammette che Kvara e Kim sono fortissimi

Walter Novellino, allenatore ex Napoli, si è soffermato sugli azzurri in un’intervista ai microfoni di Si gonfia la rete, sulle frequenze di Radio Crc: “Nessuno sapeva quanto fosse bravo Kvaratskhelia, tutti pensavamo che il Napoli non si fosse rinforzato così tanto. Poi invece, i nuovi hanno iniziato a girare sin da subito e siamo passati dal rimpiangere Koulibaly ad esaltare Kim. Luciano Spalletti è il vero uomo in più del Napoli perché è stato capace di mettere in condizione tutti di esprimersi al meglio”.

Secondo Novellino il Napoli ha 22 titolari ed applaude l’approccio in Italia di Kvara e Kim

Infine, l’ex allenatore del Napoli durante la stagione della promozione in Serie A nel 1999-2000, dice la sua sulla ripartenza dopo i Mondiali ed applaude il lavoro dei partenopei: “Il merito è sempre della società che ti sostiene. L’Inter ha un’ottima rosa, al pari della Juventus, ma il Napoli ha 22 titolari e questo è un valore inestimabile. Chi l’ha detto che il Napoli si farà rimontare? Io non lo credo affatto. Il Napoli ha un gioco vero e poi ha una facilità di andare in porta che poche altre squadre hanno”. Ha concluso Novellino ai microfoni di Si gonfia la rete.