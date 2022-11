Napoli, ospite illustre per l’amichevole di dicembre. Due ex torneranno al “Maradona”

Il Napoli sta lavorando ad un ospite illustre per l’amichevole di dicembre: due ex torneranno al “Maradona”

Valter De Maggio svela che il Napoli potrebbe affrontare un ospite illustre nel programma di amichevoli durante la sosta per i Mondiali. Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, il giornalista ha parlato dei prossimi appuntamenti che riguarderanno il Napoli nelle prossime settimane: “I calciatori azzurri attualmente sono in vacanza, si ritroveranno la prossima settimana prima della partenza per la Turchia fissata per i primi di dicembre. Tre amichevoli in programma ed il 17 dicembre possibile sfida allo Stadio Maradona contro il Villarreal”.

