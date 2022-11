Mazzocchi al Napoli: la Salernitana pronta a cederlo, piace a due big di Serie A

Pasquale Mazzocchi piace al Napoli, ma viene seguito anche dall’Inter e dalla Roma, la Salernitana pronta a cederlo a gennaio.

Mazzocchi è uno dei nomi più caldi per il calciomercato di gennaio. Il giocatore a 27 anni non vuole aspettare troppo per cercare di spiccare il volo e giocare in una grande squadra del massimo campionato italiano. Ecco perché la Salernitana pensa alla cessione di Mazzocchi. Il calciatore piace al Napoli, ma anche all’Inter e soprattutto alla Roma dove è esploso il caso Karsdorp. Il giocatore olandese è stato attaccato duramente da Mourinho che lo ha invitato a cambiare squadra, per questo motivo non si è presentato alla ripresa degli allenamenti. Dunque la Roma è la società che ha più bisogno di un esterno di difesa, ma le altre società non stanno a guardare.

Calciomercato: Napoli su Mazzocchi

Secondo quanto scrive Corriere del Mezzogiorno, la Salernitana sta prendendo in considerazione l’idea di cedere Bonazzoli e Mazzocchi sul mercato di gennaio. “L’esterno 27enne, originario di Barra, giunto a gennaio a Salerno voluto dall’ex ds Sabatini e che ha rinnovato il contratto fino al 2026 potrebbe essere anche l’uomo giusto per il Napoli di De Laurentiis che punta al suo terzo scudetto. Nei piani del ds Giuntoli potrebbe esserci anche un’operazione di questo genere per il valore del calciatore granata convocato anche in nazionale dal ct Mancini ed oggi fermo per una distorsione al ginocchio“.

La cessione di Mazzocchi per la Salernitana è un’idea presa in seria considerazione. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis vuole trattenere Sambia, ma sta pensando anche a Birindelli del Monza per sostituirlo. Questo fa pensare che il Napoli e le altre big hanno strada libera per Mazzocchi, ovviamente tenendo conto della richiesta economica di Iervolino per uno dei pezzi pregiati della sua rosa.