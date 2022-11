GAZZETTA – Napoli vuole Mazzocchi della Salernitana: Iervolino fissa il prezzo

Il Napoli vuole Pasquale Mazzocchi della Salernitana, l’esterno di difesa può essere il vice Di Lorenzo, Iervolino può cederlo.

La rosa di Luciano Spalletti non ha bisogno di particolari rinforzi, come ha detto Cristiano Giuntoli a gennaio si interviene quando si è sbagliato qualcosa. Sicuramente il Napoli non ha sbagliato niente durante la campagna acquisti estiva, ma l’esperto direttore sportivo azzurro sa perfettamente che qualche piccolo innesto mirato potrebbe fare la differenza. Perché se proprio si deve trovare un neo a questo Napoli è l’assenza di un sostituto di Di Lorenzo. Perché Zanoli è giovane e forte, ma ha bisogno di crescere in termini di esperienza e sicurezza, soprattutto difensiva. Altro piccolo problema è il sostituto di Lobotka.

Mazzocchi al Napoli, quanto chiede la Salernitana

Ecco quanto scrive Gazzetta sulla trattativa per Mazzocchi in azzurro: “Siccome Giovanni Di Lorenzo, pur essendo il maratoneta del campionato, a volte ha bisogno di tirare il fiato ecco che Mazzocchi potrebbe diventare un’alternativa. Al momento Mazzocchi deve pensare a riprendersi dall’infortunio al ginocchio destro, per fortuna meno grave del previsto. Dovrebbe essere pronto per la ripresa in gennaio, quando si entrerà nel vivo del mercato. È un esterno capace di giocare su entrambe le fasce, tenendo ritmi alti, è patrimonio importante. Di cui il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino preferirebbe privarsi solo in presenza di una offerta irrinunciabile, sopra i 10 milioni. Cifra che il Napoli ha investito su grandi prospetti e dunque la formula dell’affare va studiata molto bene“.

Il Napoli pensa a Mazzocchi della Salernitana come potenziale acquisto per mettere qualcosa in più alla rosa di Spalletti. È chiaro che se non dovesse arrivare non ci sarebbe da stracciarsi le viste, visto che il gruppo ha dimostrato di essere ampiamente competitivo. Cristiano Giuntoli è a caccia di un’occasione, che deve arrivare nei termini che vuole il Napoli che non ha particolari necessità di comprare. Secondo Luca Cerchione le cifre per Mazzocchi sarebbero totalmente diverse rispetto a quelle indicate da Gazzetta, quindi bisognerà trovare la quadra.