Cerchione: “Napoli sondaggio per Mazzocchi. Iervolino vuole soldi e due giocatori”

Il Napoli ha sondato il terreno per Pasquale Mazzocchi, esterno destro di difesa della Salernitana: Iervolino chiede 15 milioni di euro e due giocatori.

La società partenopea non ha particolari problemi di completamento della rosa, ma è chiaro che i sondaggi di mercato non si fermano. Anzi è proprio quando non c’è la necessità di comprare che si possono fare dei buoni affari. Lo scouting azzurro è sempre alla ricerca di nuovi giocatori ed il Napoli sulla fascia destra di difesa potrebbe sistemare qualcosa. Di Lorenzo è inossidabile, ma è assolutamente chiaro che Zanoli non ha lo stesso spessore del suo compagno di reparto, anche perché di giovane età e con meno partite nelle gambe e nella testa.

Il Napoli pensa a Mazzocchi: la richiesta di Iervolino

Dunque un intervento sul mercato da parte del Napoli non è da escludere, per piazzare qualche colpo di completamento. Ad esempio potrebbe servire un sostituto di Lobotka che attualmente non c’è.

Ma come detto anche la fascia destra sarebbe da rinforzare. Ecco perché il “Napoli ha fatto un sondaggio per Mazzocchi” come fa sapere Luca Cerchione che svela anche la risposta del presidente della Salernitana. Iervolino per cedere il calciatore di 27 anni nato a Napoli chiede “quindici milioni di euro più prestito gratuito di Demme a cui aggiungere il cartellino di Zanoli. Cifra assolutamente fuori mercato: reale valore del terzino, attualmente infortunatosi in Nazionale, soprattutto per età, si aggira sui 5-6 milioni di euro“.

Non va dimenticato che Zanoli ha 22 anni ed ha già dimostrato un buon potenziale. Ovviamente ha bisogno di crescere e con un maestro come Di Lorenzo, non potrà fare altro che imparare, come ha sottolineato più volte Spalletti. Giuntoli dunque non ha affondato il colpo, ma le antenne del direttore sportivo azzurro sono sempre orientate alla ricerca di nuovi talenti.