Di Lorenzo infaticabile, ecco perché Spalletti e Mancini non lo escludono mai

Giovanni Di Lorenzo è un pilastro fondamentale del Napoli ma è diventato un giocatore indispensabile anche per l’Italia.

Di Lorenzo è andato in gol nell’ultima amichevole dell’Italia, anche giocando in una posizione diversa dal solito, ovvero come esterno di centrocampo in un 3-4-3. Ma ci sono altri fattori a renderlo indispensabile, come scrive Gazzetta: “Anche in Nazionale Giovanni sta dimostrando la sua incredibile continuità di rendimento, quella che porta Spalletti e anche Mancini a non rinunciarci mai. Fra Napoli e Italia è già oltre i due mila e duecento minuti in campo, partendo titolare in tutte le 24 gare stagionali possibili che oggi a Vienna diventeranno 25: nessuno in Serie A dei giocatori di movimento sta in campo più del terzino azzurro“.

Di Lorenzo sarà protagonista con l’Italia anche oggi in amichevole contro l’Austria, il match sarà visibile in chiaro sulla Rai. Tra i protagonisti ci sarà sicuramente anche Giacomo Raspadori, ormai diventato un punto fermo per l’attacco di Mancini che ha ricominciato a segnare con continuità proprio grazie alla presenza dell’attaccante del Napoli. Potrebbe esserci ancora spazio per Simone Pafundi osservato speciale del Napoli che piace anche a tante altre big europee.