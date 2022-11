Giuntoli alla Juve, perché De Laurentiis non è preoccupato

Cristiano Giuntoli piace alla Juve, la società bianconera ha messo gli occhi sul dirigente che ha un ottimo rapporto con Aurelio De Laurentiis.

Il lavoro del direttore sportivo del Napoli è finito alla ribalta dopo questa estate, frutto di una programmazione oculata, come ha detto lo stesso Giuntoli in una recente intervista. Il Napoli aveva bisogno di ritornare sui binari giusti e la società di De Laurentiis ha saputo prima spendere pochissimo durante la prima stagione di Spalletti, poi ha rivoluzionato la rosa azzurra in estate. Proprio questa rivoluzione ha portato ad un risparmio di circa il 30% sugli stipendi, incassare soldi per i cartellini, come quelli di Koulibaly e Fabian Ruiz.

La Juve su Giuntoli, il pensiero di De Laurentiis

Ma a Cristiano Giuntoli viene dato anche, giustamente, il merito di aver portato in azzurro Kvaratskhelia, ma pure Kim e altri giocatori importanti come Lobotka, Raspadori e lo stesso Elmas. Ecco perché la Juve corteggia Giuntoli, ma De Laurentiis non ha timore di perdere il suo dirigente. Ecco quanto scrive Repubblica: “Non preoccupano i rumors sulla possibile corte della Juve per il ds Cristiano Giuntoli. Ma squadra che vince non si cambia e De Laurentiis ha dimostrato in passato di sapersi tenere stretti i collaboratori di cui si fida, scegliendo come prima opzione la continuità. Il presidente che si sta limitando a una supervisione a distanza, è atteso a ore il suo rientro dagli Usa e ha dato carta bianca al settore tecnico, apprezzando l’ottimo lavoro dell’allenatore e Giuntoli. Patti chiari amicizia lunga, anche sul contratto“.